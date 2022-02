Uống rượu, phơi nắng có diệt được COVID-19?

Uống rượu bia không có tác dụng diệt được virus COVID-19 - Ảnh: BVCC

Tác động tiêu cực đến sức khỏe

Về những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của bia rượu tới cổ họng, sức khỏe, bác sĩ Đào cho hay bia rượu sẽ làm tăng cảm giác rát ở họng do kích thích niêm mạc họng hoặc phản ứng trào ngược dạ dày - thực quản.

Ngoài ra, khi lạm dụng đồ uống có cồn sẽ gây ra các thay đổi đột ngột nhiệt độ như uống bia lạnh, rượu lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này dễ gây ra các chứng viêm họng.

Phù quink họng - thanh quản do dị ứng rượu bia gây đau họng, khó thở thanh quản cấp, thậm chí có thể tử vong do phù nề thanh quản. Những người say rượu bia, nôn nhiều nên có thể tác động lên đường hô hấp trên tăng tiết dịch, sung huyết cuống mũi nên khi ngủ phải há miệng ra để thở.