Uống rượu không còn là nguyên nhân số 1 gây tử vong trong tai nạn giao thông ở Hàn Quốc

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho hay trong năm 2021, nước này có 203.130 vụ tai nạn ô tô, mà hơn một nửa tức 111.766 vụ xuất phát từ lỗi lái xe không an toàn.

Theo Điều 48 trong Luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc quy định trách nhiệm lái xe an toàn, tài xế cần vận hành chuẩn xác tất cả hệ thống và thiết bị liên quan tới phương tiện giao thông. Song lỗi không lái xe an toàn phổ biến nhất là sử dụng điện thoại, thiết bị hình ảnh, hoặc ngủ gật trong khi đang điều khiển ô tô.

Những hành động tưởng chừng chỉ là dại dột ngẫu nhiên như trên nhưng thực tế có thể dẫn tới các vụ tai nạn giao thông và gây thương vong tại Hàn Quốc. Chúng được xếp vào lỗi: lái xe không an toàn.

Lái xe không an toàn không chỉ là lỗi vi phạm thường xuyên nhất trong luật giao thông đường bộ, mà còn gây ra nhiều ca tử vong nhất về người. Lỗi không lái xe an toàn dẫn tới 1.929 ca tử vong trong năm 2021, chiếm 2/3 trong tổng số 2.916 ca tử vong vì tai nạn ô tô.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người Hàn Quốc có quan điểm dễ tha thứ cho lỗi lái xe không an toàn hơn so với các quốc gia khác.

Vào năm 2016, Viện Giao thông Hàn Quốc (KTI) đã tiến hành khảo sát để so sánh mức độ nhận thức an toàn của tài xế ở Hàn Quốc so với 24 quốc gia phát triển khác bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Bỉ. Tại mỗi nước có 1.000 người trưởng thành tham gia trả lời khảo sát.

Kết quả cho thấy chỉ 33% người tham gia khảo sát nói rằng việc dùng điện thoại di động trong lúc đang lái xe là “không thể tha thứ dù lý do là gì”. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình tại tất cả các nước là 48% và ở Australian là 64%.

Ngoài ra, chỉ 37% người Hàn Quốc nhận định việc trang bị ghế ngồi cho trẻ nhỏ trong ô tô là cần thiết, so với tỷ lệ 68% tính trung bình và 81% ở Hà Lan.