Uống nước quất có tốt không?

Quất chứa một lượng lớn canxi và vitamin C. Các nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C có thể có một vai trò hữu ích trong việc ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương. Thực phẩm có tính axit có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về xương bằng cách rút canxi từ xương. Vì quất là loại quả có tính kiềm, nên chúng hỗ trợ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh loãng xương.

Cơ thể chúng ta cần canxi để hình thành và duy trì răng và xương khỏe mạnh. Vì vậy, việc tiêu thụ không đủ thực phẩm giàu canxi trong giai đoạn phát triển quan trọng của cuộc đời có thể dẫn đến một số bệnh như thấp lùn, sâu răng, loãng xương,... Vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành xương. Ngoài ra, vitamin C giúp hình thành collagen. Do đó, bổ sung đủ lượng vitamin này có thể cải thiện sức khỏe của da và xương.

Một flavonoid khác có trong quả quất, được gọi là Poncirin, có thể có vai trò đáng kể trong việc ngăn ngừa béo phì. Một nghiên cứu cho thấy Poncirin có thể làm giảm nguy cơ tăng cân bằng cách ngăn chặn sự hình thành của các tế bào mỡ mới trong cơ thể.

Ngoài ra, chúng là nguồn giàu chất xơ. Do chúng di chuyển chậm trong đường tiêu hóa, chúng giữ cho bạn cảm giác no lâu hơn. Chúng làm giảm cảm giác thèm ăn và xu hướng ăn vặt không lành mạnh.

Quất là loại carbohydrate phức hợp vì chúng chứa một lượng hợp lý chất xơ. Do đó, chúng mất nhiều thời gian hơn để đi qua ruột vì các enzym tiêu hóa không thể phân hủy chúng trong cơ thể. Chất xơ đi qua đường tiêu hóa mà không bị tiêu hóa bởi các enzym được tạo ra trong dạ dày. Do đó khi ăn nhiều chất xơ bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Chúng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, do đó, ngăn ngừa tăng cân.

Cải thiện sức khỏe đường hô hấp

Hàm lượng axit citric mạnh mẽ trong nước quất giúp làm sạch đờm và chất nhầy, nơi các bệnh nhiễm trùng thường trú ngụ và lây lan đồng thời làm giảm viêm ở cổ họng, đường hô hấp.

Theo VTC