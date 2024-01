Uống nước lá ổi có tác dụng gì?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ, lá ổi được mệnh danh là "thần dược" bởi có chứa nhiều hợp chất có lợi. Trong lá ổi non hay những ngọn búp non của lá ổi chứa khoảng 3% nhựa và 7-10% tanin, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, các chất kháng khuẩn, chống viêm.

Trong Đông y, lá ổi là phương thuốc thảo dược chữa tiêu chảy. Để điều trị, đun sôi 30g lá ổi với một nắm bột gạo trong 1-2 ly nước, uống hai lần một ngày. Trong trường hợp mắc bệnh kiết lỵ, cắt rễ và lá của cây ổi, đun chừng 20 phút, lọc lấy nước uống hàng ngày đến khi bệnh giảm. Để giảm đau dạ dày, đun sôi 8 lá ổi trong 1,5 lít nước uống ba lần một ngày.