Cà chua là một loại trái cây (hoặc rau, tùy theo cách phân loại) chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể. Nước ép cà chua là một cách tuyệt vời để bổ sung những dưỡng chất này vào chế độ ăn uống của bạn.

Uống nước ép cà chua mỗi ngày có tốt không?

Câu trả lời là có, uống nước ép cà chua mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc uống nước ép cà chua mỗi ngày:

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Nước ép cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), bảo vệ tim khỏi bị tổn thương. Kali trong nước ép cà chua giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ.

Phòng ngừa các bệnh mãn tính: Lycopene trong nước ép cà chua có khả năng chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường và Alzheimer. Vitamin A và C trong nước ép cà chua cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.