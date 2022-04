Uống nước cam để bổ sung vitamin C, chị em đừng quên 7 loại rau quả còn giàu vitamin C hơn cả cam vừa tăng miễn dịch vừa sản xuất collagen

Khi bị Covid-19, bị cảm lạnh hoặc đơn giản là hệ thống miễn dịch suy giảm, bạn thường tìm đến nước cam phải không? Cam luôn được quảng cáo là loại quả chứa nhiều vitamin C - một trong những loại vitamin nổi bật giúp tăng miễn dịch đồng thời tăng sinh collagen cho da khớp...

Theo Tạp chí Hóa sinh lâm sàng Ấn Độ, vitamin C cũng được chứng minh là có lợi cho việc giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, xơ vữa động mạch, tiểu đường, bệnh thoái hóa thần kinh...

Như một cách tự nhiên nhất, chúng ta tìm đến cam để ăn hoặc uống nước cam để bổ sung vitamin C. Đúng là điều này giúp bạn nạp một lượng vitamin C nhất định cho cơ thể (khoảng 70mg vitamin C trong một quả cam cỡ vừa). Tuy nhiên, nó không hoàn toàn giúp bạn nạp được lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Nhất là khả năng tăng sinh collagen cho da, xương khớp thì rất khó đảm bảo.

Điều này thôi thúc giới chuyên gia tiến hành nghiên cứu những loại rau quả giàu vitamin C nhất. Danh sách rau quả giàu vitamin C hơn cả cam dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ:

7 loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chị em bổ sung vừa tăng miễn dịch vừa tăng sinh collagen

1. Kiwi

Một quả kiwi trung bình có 71mg vitamin C, chiếm 79% lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày.

Mặc dù lượng vitamin C trong một quả kiwi cỡ trung bình gần bằng một quả cam, nhưng loại quả này nhỏ hơn đáng kể. Có nghĩa là, bạn có thể dễ dàng ăn 2 quả và tăng gấp đôi lượng vitamin C mà cơ thể bạn cần.