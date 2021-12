Uống nhiều nước có làm giảm các tác dụng phụ khi tiêm vaccine COVID-19?

Theo Tiến sĩ Amesh Adalja, Trung tâm An ninh Y tế tại Johns Hopkins, uống một cốc nước sẽ không tạo khác biệt về tác dụng phụ hoặc hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên không nên đến buổi tiêm trong tình trạng mất nước, bởi làm tăng nguy cơ bị ốm hoặc ngất xỉu cũng như đối mặt với tác dụng phụ của vaccine. Cơ thể được cung cấp đủ nước là điều rất tốt. Tuy nhiên nên uống một lượng nước như bình thường giúp điều hòa thân nhiệt và cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào.

Tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine phòng COVD-19 là một phản ứng viêm và không thực sự bị ảnh hưởng hoặc "ngăn chặn" bởi các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả nước. Hiện chưa có bằng chứng trực tiếp nào về uống nước có thể giúp ngăn ngừa các tác dụng phụ như đau nhức cánh tay, cơ thể hoặc sốt…

Những việc cần làm

Mặc dù nước không liên quan đến hoạt động miễn dịch hoặc loại bỏ các tác dụng phụ, nhưng điều quan trọng để phòng COVID-19 vẫn là phải có đủ nước, và thực hiện 5K. Những tác động ngược lại của việc không có đủ nước trong một ngày, hoặc mất nước, trên thực tế có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch.

Cơ thể mất nước có thể ngăn chặn hoạt động của hệ thống miễn dịch và liên quan đến nhiều hành vi sức khỏe kém, về lâu dài có thể làm chậm quá trình sản xuất kháng thể.

Trên thực tế, một số nghiên cứu nhỏ cũng cho thấy rằng mất nước có thể khiến mọi người dễ bị đau hơn và căng thẳng hơn.

Lưu ý, uống quá nhiều hoặc uống quá nhiều nước trong ngày cũng có thể là một nguy cơ xấu cho sức khỏe. Hãy cung cấp cho cơ thể đủ chất lỏng thông qua các loại thực phẩm và đồ uống chất lượng dù là trước hay sau khi tiêm chủng.

