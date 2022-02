Uống cà phê giảm nguy cơ chết sớm, nhưng uống bao nhiêu tốt nhất? Phát hiện mới từ Anh

Nên uống bao nhiêu cà phê một ngày?



Trước đây, nhiều chuyên gia đã phát hiện ra cà phê thực sự có thể giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy bạn phải uống ở mức độ nhất định để hưởng trọn lợi ích từ cà phê.



Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã xem xét thói quen uống cà phê của người dân trên khắp Vương quốc Anh.



Đối tượng tham gia nghiên cứu là những người không uống cà phê, những người uống vừa phải (khoảng ba cốc mỗi ngày), và những người uống nhiều hơn ba cốc mỗi ngày.



Nghiên cứu được thực hiện bởi các bác sĩ tại Đại học Semmelweis ở Budapest, Hungary và Đại học Queen Mary ở London, Vương quốc Anh. Thời gian nghiên cứu là 11 năm.

Nghiên cứu mới cho thấy bạn phải uống ở mức độ nhất định để hưởng trọn lợi ích từ cà phê.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người uống ba cốc cà phê xay mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 12%. Uống ba cốc cà phê mỗi ngày cùng có liên quan tới tình hình sức khỏe nói chung tốt hơn.



Ngoài ra, những người uống ba cốc cà phê mỗi ngày cũng có nguy cơ chết vì bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn lần lượt 17% và 21%.



Trong quá trình nghiên cứu, 3,4% những người uống cà phê vừa phải đã tử vong. Con số này là 3,7% ở những người không uống cà phê và 4% đối với những người uống nhiều hơn ba cốc mỗi ngày.



Cà phê không chứa caffeine cũng có tác dụng



Các chuyên gia nhấn mạnh nghiên cứu chỉ xem xét những người uống cà phê xay chứ không phải cà phê hòa tan.



Họ giải thích các loại cà phê khác nhau có thể có tác động khác nhau do cách chúng được chế biến và các hóa chất khác nhau có thể được thêm vào trong quá trình sản xuất.



Ngoài các kết quả trên, nghiên cứu cũng phát hiện ra những người uống cà phê không chứa caffeine có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người không uống cà phê.



Các nhà khoa học nói rằng những lợi ích sức khỏe từ cà phê có thể là do chất chống oxy hóa chứ không phải do caffeine.