Uống 3 viên tăng cường sinh lý, giám đốc 'ngã ngựa' ngay trên người 'sugar baby'

17 phút trước Cùng con trưởng thành

Trước việc bé trai 3 tuổi bị người hàng xóm nhốt vào tủ đông, nhiều cha mẹ cảm thấy bất an trước sự an toàn của con. Nếu lúc nào cũng nhốt con ở trong nhà thì con thiếu kỹ năng sống. Thế nhưng, cho con ra ngoài thì bao nhiêu nguy hiểm rình rập con. Lo lắng, lúng túng, không biết làm thế nào để con vừa phát triển tốt, vừa đảm bảo an toàn là tâm trạng của nhiều phụ huynh có con nhỏ hiện nay.