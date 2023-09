Ước mơ còn dang dở của Trung úy hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an thị trấn An Bài, cho biết: "Tú là cán bộ nhiệt huyết, gần gũi với dân, hòa nhã với đồng đội. Từ hôm em mất, nhiều người dân tại thị trấn An Bài đã đạp xe về tận quê nhà để thăm hỏi, phúng viếng".

Trước đó, vào 21h50 ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng đội, người dân đến tiễn biệt Trung úy Đỗ Văn Tú về nơi yên nghỉ cuối cùng (Ảnh: Đ.T).

Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát.