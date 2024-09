UOB: Đà tăng trưởng của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Chuyên gia UOB cho rằng ảnh hưởng từ cơn bão Yagi sẽ được cảm nhận rõ hơn vào cuối quý 3 và đầu quý 4/2024, làm chậm lại tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam so với dự báo trước đó. UOB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt 5,9%. (Ảnh: Vietnam+) UOB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt 5,9%. (Ảnh: Vietnam+) Ngày 24/9, Ngân hàng UOB Việt Nam công bố báo cáo nhận định về tình hình kinh tế quý 3 với nhiều dự báo cập nhật về tăng trưởng sau những tác động của cơn bão Yagi. Hạ tăng trưởng xuống còn 5,9% Theo các chuyên gia UOB, trước cơn bão Yagi, dữ liệu của Việt Nam cho đến tháng Tám vẫn cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đã vượt trội hơn so với các nước lân cận trong khu vực ASEAN kể từ tháng 6/2024. Sản lượng sản xuất ghi nhận bốn tháng liên tiếp tăng trưởng hai chữ số (so với cùng kỳ năm trước) từ tháng Năm đến tháng Tám. Xuất khẩu ghi nhận mức tăng hai chữ số (so với cùng kỳ năm trước) trong 7 trên 8 tháng đầu năm, với thặng dư thương mại đạt 18,5 tỷ USD tính đến hết tháng 8/2024. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu vượt hoặc ít nhất là bằng mức thặng dư thương mại kỷ lục 28,4 tỷ USD vào năm 2023. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2024, doanh số bán lẻ đã duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng là 8,8% so với cùng kỳ, mặc dù có mức cơ sở cao vào năm 2023. Bên cạnh đó, dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam. Tính đến hết tháng 10/2024, dòng vốn FDI thực hiện tăng 8% lên 14,2 tỷ USD và nếu đà tăng này tiếp tục, dòng vốn FDI cả năm có khả năng đạt trên 20 tỷ USD trong năm thứ ba liên tiếp (năm 2023 đạt 23,2 tỷ USD). Triển vọng FDI rất mạnh mẽ, với dòng vốn FDI đã đăng ký là 20,5 tỷ USD tính đến tháng 8/2024 (cao hơn 7% so với mức 19,2 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2023), với gần 70% nằm trong lĩnh vực sản xuất. Tính đến hết tháng 10, khoảng 33% FDI đăng ký đến từ Singapore, tiếp theo là Nhật Bản (12%). Về triển vọng tăng trưởng năm 2024, ảnh hưởng từ cơn bão Yagi sẽ được cảm nhận rõ hơn vào cuối quý 3, đầu quý 4/2024 ở các vùng phía Bắc của đất nước. Tác động sẽ thể hiện qua việc sản lượng sụt giảm và các cơ sở bị hư hỏng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, nông nghiệp và các dịch vụ. Tuy nhiên, ngoài những gián đoạn tạm thời này, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn khá vững chắc. Mặc dù Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội ở mức 6,93% trong quý 2/2024, tốc độ nhanh nhất trong gần 2 năm, nhưng các chuyên gia UOB cho rằng đà tăng trưởng mạnh mẽ này khó có thể tiếp tục trong nửa cuối năm 2024. Sau khi tính đến những yếu tố ảnh hưởng từ bão Yagi, các nỗ lực tái thiết và nền cơ sở cao hơn trong nửa cuối năm 2023, UOB đang điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Đối với quý 3/2024, UOB dự báo tốc độ tăng trưởng chậm lại ở mức 5,7% (giảm so với mức 6% trước đó) và đối với quý 4/2024 là 5,2% (giảm so với mức 5,4%). Do đó, dự báo tăng trưởng cả năm được hạ xuống còn 5,9% (giảm khoảng 0,1% điểm phần trăm so với dự báo trước đó là 6%). Đây vẫn là sự phục hồi tích cực so với mức tăng trưởng 5% vào năm 2023. Dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2025 được điều chỉnh tăng 0,2% điểm phần trăm, lên 6,6%, phản ánh mức tăng dự kiến ​​để bù đắp cho những sụt giảm trước đó. VND phục hồi từ mức thấp kỷ lục trong quý 3 Bất chấp tác động từ cơn bão Yagi vừa qua và tỷ giá VND phục hồi đáng kể kể từ tháng Bảy, chuyên gia UOB vẫn kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất chính sách chủ chốt trong thời gian còn lại của năm 2024 đồng thời chú ý đến rủi ro lạm phát. Từ đầu năm đến hết tháng Tám, CPI toàn phần tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn một chút so với mục tiêu 4,5%. Áp lực tăng giá có thể sẽ gia tăng sau sự gián đoạn trong sản lượng nông nghiệp, vì thực phẩm chiếm 34% trọng số CPI. “Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận hỗ trợ theo trọng tâm hơn để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong khu vực thay vì triển khai một công cụ hỗ trợ rộng rãi trên toàn quốc như cắt giảm lãi suất. Do đó, chúng tôi dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,50% trong khi tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và các biện pháp hỗ trợ khác. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Chín có thể làm tăng áp lực đối với Ngân hàng Nhà nước trong việc cân nhắc nới lỏng chính sách một cách tương tự,” chuyên gia UOB nhấn mạnh. UOB đánh giá VND đã ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất kể từ năm 1993, phục hồi 3,2%. (Ảnh: Vietnam+) Cũng theo chuyên gia UOB, cùng chung diễn biến với các đồng tiền trong khu vực, VND đã ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất kể từ năm 1993, phục hồi 3,2% đạt mức 24.630 đồng/USD. Áp lực bên ngoài từ sức mạnh của đồng USD đang bắt đầu giảm dần khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng như kỳ vọng, trong khi các yếu tố nội tại cho thấy sự ổn định hơn nữa của VND. Kỳ vọng về chính sách tiền tệ ổn định từ Ngân hàng Nhà nước với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cũng hỗ trợ cho VND. Tuy nhiên, đà tăng thêm của VND từ đây khó có thể diễn ra với tốc độ tương tự như quý 3 năm 2024. “Nhìn chung, dự báo USD/VND cập nhật của chúng tôi là 24.500 đồng trong quý 4, quý 1 năm 2025 là 24.300 đồng, quý 2/2025 là 24.100 đồng và 23.900 đồng trong quý 3/2025.” Chuyên gia UOB cho biết./.