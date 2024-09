Ứng viên đi ngủ sớm vì nghĩ thất bại và các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gây bất ngờ

Trong đêm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1948, ông Truman đi ngủ sớm khi tin rằng bản thân thất bại trước đối thủ Dewey. Vào 4h sáng, các nhân viên Mật vụ đánh thức ông dậy để báo tin chiến thắng... Dưới đây là 3 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gây bất ngờ nhất trong thế kỷ 20. Năm 1912: Ứng viên thành lập đảng mới để tranh cử tổng thống Trang History.com cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, cầm quyền từ 1901-1909, ban đầu có mối quan hệ thân thiết với người kế nhiệm là William Howard Taft. Tuy nhiên, trong thời gian Tổng thống Taft nắm quyền, mối quan hệ giữa 2 ông xuất hiện nhiều rạn nứt. Ông Roosevelt vốn là người đứng đầu phái Cấp tiến trong đảng Cộng hòa, chủ trương ủng hộ hạn chế lao động đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường bảo vệ môi trường... Trong khi đó, phe bảo thủ của Tổng thống Taft lại ủng hộ việc áp thuế cao để khuyến khích sản xuất nội địa, ủng hộ các lãnh đạo doanh nghiệp thay vì những liên đoàn lao động. Sau khi thất bại trong việc giành đề cử của đảng Cộng hòa trước ông Taft vào năm 1912, ông Roosevelt lập ra đảng Tiến bộ, hay còn được gọi là đảng Nai sừng tấm, để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tổ chức cùng năm. Vào ngày 14/10/1912, khi phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Wisconsin, ông Roosevelt bị bắn vào ngực, nhưng may mắn thoát chết. Ông Roosevelt ở thời điểm trước lúc bị bắn khi vận động tranh cử năm 1912. Ảnh: Báo Milwaukee Journal Sentinel/ Wikipedia Trong cuộc bầu cử Tổng thống, ông Roosevelt và đối thủ Taft đều thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Woodrow Wilson, người giành tới 435 phiếu đại cử tri và 41,8% phiếu phổ thông. Trong khi đó, ông Roosevelt và đối thủ Taft xét trên số phiếu phổ thông chỉ lần lượt giành được 27,4% và 23,2%. Năm 1948: Giành chiến thắng khi tưởng đã thất cử và đi ngủ sớm Theo History.com, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1948 có sự tham gia của các ứng viên gồm đương kim Tổng thống khi đó là Harry Truman, ứng viên Cộng hòa Thomas E. Dewey, chính trị gia Strom Thurmond, ứng viên Henry Wallace tới từ đảng Tiến bộ và ứng viên Norman Thomas của đảng Xã hội chủ nghĩa Mỹ. Đến cuối cùng, cuộc bầu cử năm đó chỉ còn là cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Truman và ứng viên Cộng hòa Dewey. Ông Dewey được đánh giá có khả năng giành thắng lợi, khi bản thân ông trước đó từng tham gia cuộc bầu cử năm 1944 nhưng thất bại trước Tổng thống Mỹ khi ấy là Franklin Roosevelt. Trong khi đó, ông Truman được đánh giá có ít lợi thế giành chiến thắng khi bị coi là cái bóng của người tiền nhiệm Roosevelt. Do ông Roosevelt đột ngột qua đời vào tháng 4/1945, nên ông Truman mới trở thành Tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy ứng viên Dewey sẽ đánh bại ông Truman. Ngay cả trong đêm diễn ra bầu cử, ông Truman đã đi ngủ sớm khi tin rằng bản thân thất bại trước đối thủ từ đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vào 4h sáng 3/11/1948, các nhân viên Mật vụ đã đánh thức ông dậy để báo tin chiến thắng. Ông Truman cầm trên tay tờ báo với dòng tít Dewey đánh bại Truman. Ảnh: The Washington Post/ Wikipedia Trong bức ảnh nổi tiếng được chụp rạng sáng hôm đó, ông Truman đã hớn hở khi cầm trên tay bản sao của tờ Chicago Tribune với dòng chữ “Dewey đánh bại Truman”. Đây cũng được coi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở cuộc bầu cử năm 1948. Năm 2000: Tòa án Tối cao quyết định kết quả History.com gọi cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 là "lần bầu cử có thể kéo dài mãi". Bởi trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này giữa ứng viên Cộng hòa George W.Bush và đại diện đảng Dân chủ Al Gore, tất cả đều phụ thuộc vào kết quả tại bang Florida. Hai ứng viên George W.Bush và Al Gore tranh luận lần đầu vào năm 2000. Ảnh: PBS NewsHour Ban đầu, các kênh truyền thông tuyên bố rằng bang Florida ủng hộ cho ông Gore, sau đó lại nói tỷ lệ quá sít sao nên chưa thể đưa ra kết luận, và cuối cùng thông báo ứng viên Cộng hòa Bush giành chiến thắng tại đây. Từ đây, các vụ kiện tụng và kiểm phiếu lại ở bang Florida diễn ra trong tình hình căng thẳng khi nổ ra hàng loạt vụ tranh chấp liên quan tới vấn đề bỏ phiếu không hợp lệ, thiếu tên trên danh sách cử tri… Tòa án Tối cao Mỹ sau đó đã đưa ra phán quyết có lợi cho ứng viên Cộng hòa Bush, giúp ông giành thêm 5 phiếu đại cử tri và trở thành Tổng thống Mỹ, bất chấp việc tổng số phiếu phổ thông ông nhận được ít hơn so với đối thủ Al Gore, với số phiếu của các ứng viên Cộng hòa và Dân chủ lần lượt là 50,45 triệu và 50,99 triệu.