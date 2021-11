Ung thư xương hàm: Dấu hiệu và các phương pháp điều trị

Your browser does not support the audio element.

Ung thư hiếm khi bắt đầu ở hàm. Đôi khi, u nang hoặc khối u hình thành ở vùng hàm, được gọi là khối u răng, nhưng thông thường, những khối u này là lành tính (không phải ung thư).

Nhìn chung, ung thư xương hàm khá hiếm. Tuy nhiên, các bệnh ung thư phát sinh từ sàn miệng (trước và sau), tuyến nước bọt, đáy lưỡi, amidan và vòm miệng có thể nhanh chóng liên quan đến hàm dưới và hàm trên .

Các loại ung thư xươnghàm

Theo Verywellhealth, ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) là khối u ác tính phổ biến nhất trong khoang miệng, và nó chiếm khoảng 90% các loại ung thư miệng. Nhưng ung thư biểu mô tế bào vảy ở hàm rất hiếm, chỉ chiếm 6% các trường hợp ung thư ở đầu và cổ.

Ảnh: HealthCentral.

Các loại ung thư khác cũng có thể ảnh hưởng đến hàm:

- U xương (một loại ung thư xương hiếm gặp, thường ảnh hưởng đến xương dài ở tay và chân).

- Đa u tủy (một bệnh ung thư máu không thể chữa khỏi hiếm gặp).

- Các khối u di căn (ung thư đã di căn từ các bộ phận khác của cơ thể).

Các triệu chứng ung thư xươnghàm

Trong giai đoạn đầu của ung thư xương hàm, bạn có thể chỉ thấy đau hoặc không có triệu chứng gì.