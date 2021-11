Ung thư vòm họng điều trị như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Ngày nay, có nhiều phương pháp điều trị ung thư vòm họng. Việc lựa chọn phương pháp tối ưu nhất đối với bạn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Vị trí khối u, giai đoạn ung thư, tuổi, khả năng vượt qua các dụng phụ đi kèm...

Dưới đây là các phương pháp điều trị ung thư vòm họng và các tác dụng không mong muốn của từng phương pháp:

Phẫu thuật

Phẫu thuật thường không phải là phương pháp điều trị chính của ung thư vòm họng bởi vòm họng là một vùng khó để tiếp cận bằng phẫu thuật. Đôi khi một vài kỹ thuật mổ đặc biệt được sử dụng để tiếp cận khối ung thư, tuy nhiên, trong đa số trường hợp, các phương pháp điều trị khác thường hiệu quả hơn. Phẫu thuật thường được tiến hành để loại bỏ hạch cổ có thể có tế bào ung thư di căn.

Tác dụng không mong muốn của phẫu thuật

Bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng có thể có rủi ro và tác dụng không mong muốn. Hãy hỏi bác sĩ về những điều có thể xảy ra.

Xạ trị

Xạ trị là phương pháp sử dụng tia có năng lượng cao (như tia X) để tiêu diệt tế bào ung thư. Đây là một phần quan trọng trong phương pháp điều trị chính của ung thư vòm họng.