Ung thư tuyến tụy nên và không nên ăn gì?

1. Dinh dưỡng và các triệu chứng ung thư tuyến tụy

Mệt mỏi, chán ăn và đau là những triệu chứng phổ biến và dữ dội nhất được báo cáo bởi bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, bao gồm cả ung thư biểu mô tuyến tụy (PDA).

Có nhiều lý do khác nhau khiến bệnh nhân ung thư tuyến tụy chán ăn và sụt cân, lúc này vai trò của chế độ ăn uống là vô cùng cần thiết. Giảm cân liên quan đến ung thư tuyến tụy có thể do: Chán ăn, không muốn ăn; Do hấp thu kém, cơ thể không có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn, thường do một tình trạng được gọi là suy tuyến tụy ngoại tiết; Cachexia (Hội chứng suy giảm sức khỏe) hoặc giảm cơ, tình trạng dẫn đến mất cơ...

Do đó, các khuyến nghịcho kế hoạch điều trị của bệnh nhân ung thư tuyến tụy nên bao gồm việc tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, cũng như đánh giá và quản lý tình trạng suy tuyến tụy ngoại tiết.

2. Thường xuyên ăn các bữa nhỏ cân bằng

Để cải thiện mức năng lượng của cơ thể, giảm mệt mỏi và ngăn ngừa giảm cân liên quan đến ung thư tuyến tụy, hãy cố gắng tiêu thụ 6 - 8 bữa ăn nhỏ cân bằng (không chỉ bữa ăn nhẹ) đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, hãy tạo một lịch trình ăn uống và tuân thủ nghiêm ngặt, không đợi đến khi cảm thấy đói mới ăn.