Ung thư nội mạc tử cung có phát hiện sớm được không?

Your browser does not support the audio element.

Dấu hiệu và triệu chứng nào của ung thư nội mạc tử cung có thể là chảy máu âm đạo bất thường hoặc tiết dịch (ngày càng nặng hơn, xảy ra giữa các kỳ kinh, hoặc xảy ra sau khi mãn kinh). Phát hiện sớm giúp cải thiện cơ hội điều trị thành công ung thư.

Hầu hết phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung đều bị chảy máu âm đạo bất thường. Tuy nhiên, một số bệnh ung thư nội mạc tử cung có thể chuyển sang giai đoạn cuối trước khi gây ra các dấu hiệu và triệu chứng. Điều này có nghĩa là ung thư đã phát triển lớn và có thể đã lan rộng trước khi gây ra bất kỳ vấn đề nào được chú ý.

Các xét nghiệm phát hiện sớm ung thư nội mạc tử cung