Ung thư gan giai đoạn cuối sống được bao lâu?

Your browser does not support the audio element.

Ung thư gan là ung thư bắt đầu trong gan. Nếu ung thư đã di căn, điều đó có nghĩa là nó đã di căn ra ngoài gan. Dạng ung thư gan phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Ung thư này bắt đầu trong các tế bào gan được gọi là tế bào gan.

Khi ung thư bắt đầu ở gan, nó được coi là ung thư gan nguyên phát. Các loại ung thư khác có thể di căn đến gan, nhưng chúng không phải là ung thư gan. Chúng được gọi là ung thư gan thứ phát.

Bạn có thể sống được bao lâu với ung thư gan giai đoạn cuối?