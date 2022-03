Ung thư đường tiêu hóa: Cơ hội nội soi can thiệp khi phát hiện sớm

Bác sĩ Trần Cảnh, Bệnh viện K cho biết, với bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, phát hiện ở giai đoạn sớm không chỉ mang lại cơ hội điều trị tốt, mà người bệnh có thể giảm thiểu đau đớn nhờ can thiệp nội soi bằng kỹ thuật ESD.

Trước đó, năm 2019, khi xuất hiện các triệu chứng khó thở, sau ăn hay ợ hơi, anh chỉ nghĩ mình bị viêm dạ dày thông thường nên đi kiểm tra tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Tại đây, bác sĩ cho biết, dạ dày của anh có ổ loét và chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày. Với tình trạng này, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật cắt dạ dày.

Anh Toàn cho biết, do có người quen làm bác sĩ ở Hà Nội, nên anh đã ra Bệnh viện K khám. Kết quả các xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi dạ dày xác định anh bị ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm. Ở giai đoạn này, bệnh nhân hoàn toàn có thể được can thiệp qua nội soi bằng kỹ thuật ESD. "Khi can thiệp, tôi không thấy đau đớn gì. Đến nay, đã hơn 3 năm, sức khỏe tôi vẫn bình thường và thực hiện khám định kỳ hàng năm", bệnh nhân Toàn chia sẻ.

Không chỉ bệnh nhân Toàn, nhiều bệnh nhân ung thư đã đến Bệnh viện K và được can thiệp qua nội soi điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa bằng kỹ thuật ESD. Ông Đặng Văn Dương (quê Hải Dương) phát hiện ung thư thực quản năm 2020, người quen là bác sĩ đã giới thiệu đến Bệnh viện K.

Tại đây, BS Trần Cảnh đã kiểm tra cho bệnh nhân, xác định ông bị ung thư giai đoạn sớm tại phần thực quản còn lại và chỉ định cắt bỏ mô ung thư qua nội soi bằng kỹ thuật ESD. Chỉ sau 24 giờ sau can thiệp, bệnh nhân đã ăn uống bình thường.

BS Trần Cảnh cho biết, ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) hay còn gọi là kỹ thuật can thiệp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi ống mềm là thủ thuật can thiệp tối thiểu trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa giúp bệnh nhân bảo tồn nguyên vẹn ống tiêu hóa.