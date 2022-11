Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4: Dấu hiệu và phương pháp điều trị

Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 là gì?

Khái niệm về ung thư đại trực tràng

Đại trực tràng là một phần của ruột già, nằm ở đoạn cuối cùng trong ống tiêu hóa. Ở người trưởng thành, ruột già dài khoảng 1,4-1,8m, so với ruột non thì chiều dài ruột già ngắn hơn nhưng đường kính lại lớn hơn ruột non nhiều lần.

Ruột già tạo thành khung hình chữ u ngược với 4 phần: manh tràng, đại tràng, trực tràng và ống hậu môn.

bắt đầu khi tế bào khỏe mạnh trong ruột phát triển những đột biến trong DNA của chúng. DNA của tế bào chứa một tập hợp các hướng dẫn cho tế bào biết phải làm gì.

Các tế bào khỏe mạnh phát triển và phân chia một cách có trật tự để giữ cho cơ thể của bạn hoạt động bình thường. Nhưng khi DNA của tế bào bị hư hỏng và trở thành ung thư, các tế bào tiếp tục phân chia - ngay cả khi không cần tế bào mới. Khi các tế bào tích tụ lại, chúng tạo thành một khối u.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4