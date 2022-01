Ung thư dạ dày có thể phát hiện sớm không?

Your browser does not support the audio element.

Sàng lọc là kiểm tra một căn bệnh, chẳng hạn như ung thư, ở những người không có triệu chứng.

Một số xét nghiệm có thể được sử dụng để tầm soát ung thư dạ dày chẳng hạn như nội soi trên.