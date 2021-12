Ung thư bàng quang- "kẻ săn mồi" thầm lặng

Your browser does not support the audio element.

Theo US.News, giống như tất cả các loại ung thư, ung thư bàng quang xảy ra khi các tế bào trong bàng quang bắt đầu phát triển và phân chia không kiểm soát được.

Ung thư bàng quang là loại ung thư phổ biến thứ sáu ở nam giới và thứ 17 ở phụ nữ. Tiến sĩ Andrew Hsieh, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, cho biết một lý do khiến ung thư bàng quang là một trong những bệnh ung thư phổ biến hơn vì bàng quang đóng vai trò như một nơi chứa nước tiểu.

"Lớp màng bên trong của bàng quang tiếp xúc với nước tiểu và các chất độc được loại bỏ khỏi cơ thể qua nước tiểu có thể khiến các tế bào đột biến và trở thành ung thư. Những chất độc này tập trung trong nước tiểu và nước tiểu nằm trong bàng quang nhiều giờ. Vì vậy, về cơ bản, sự tương tác trực tiếp giữa nước tiểu đó (và các chất độc trong đó) và mô cho phép các đột biến xảy ra mà cuối cùng có thể trở thành ung thư ở một số người", chuyên gia phân tích.

Các yếu tố rủi ro