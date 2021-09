Ứng phó bão số 5 ở Thừa Thiên - Huế: Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em

Đến trưa 11/9, vị trí tâm bão số 5 (Conson) ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã vừa ban hành công điện về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 5.

Theo đó, yêu cầu cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế có phương án đảm bảo an toàn cho các tàu hàng hải, neo đậu an toàn tại các cảng Thuận An, Chân Mây, tránh va trôi.