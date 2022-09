Ứng phó bão Noru: Đường sắt dừng chạy tàu, hàng không chằng néo neo đậu tàu bay

Để ứng phó với bão Noru, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực ứng trực sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa, bão, lũ gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt, phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý các công trình ở khu vực hay có lũ đột xuất.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.