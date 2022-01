Ưng Hoàng Phúc và vợ siêu mẫu cùng 3 con rực rỡ chào xuân mới

Sau năm 2021 đầy biến động, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương hi vọng năm Nhâm Dần sẽ mới mẻ, lạc quan và bình an hơn. Ca sĩ xem năm 2021 như một "trạm sạc" năng lượng để năm mới bùng nổ hơn. Với Ưng Hoàng Phúc, năm 2022 đầy ý nghĩa khi đánh dấu mốc 20 năm ca hát của mình. Anh và ê-kíp đang rốt ráo chuẩn bị các dự án kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này.

Hiện tại, gia đình Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đã chuẩn bị gần đủ đầy cho Tết. Cả hai cũng dành thời gian làm việc thiện nguyện. Họ làm thiện nguyện để dạy các con về tình yêu thương và chia sẻ. Vợ chồng nghệ sĩ cũng sẽ đưa các con đi chùa cầu an đầu năm như thường lệ.

Cẩm Loan