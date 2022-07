Ưng Hoàng Phúc và Đức Phúc 'tráo hit', dân mạng tranh cãi liệu ai phá bài ?

Your browser does not support the video tag.

Sau phần trình diễn Tôi Đi Tìm Tôi của đàn em, Ưng Hoàng Phúc không chỉ dành lời khen ngợi mà còn hứa sẽ tặng những ca khúc của anh cho Đức Phúc trình diễn ở các show ca nhạc.

Nhưng dưới bình luận, bên cạnh những lời khen dành cho Ưng Hoàng Phúc thì cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Đức Phúc đang "phá hit" người khác. Bởi cách xử lý có phần không thực sự rõ ràng trong cách phát âm khiến nhiều người cho rằng Đức Phúc hát nghe bị "chông chênh".