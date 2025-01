Ứng dụng VNeID 2.1.14 ra mắt với một số tính năng mới

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa ra mắt ứng dụng VNeID 2.1.14 với nhiều tính năng mới như điểm GPLX, thông báo thi hành án dân sự… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó. Ứng dụng VNeID là gì? Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn. Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp. 18 tiện ích trên ứng dụng VNeID. Video: MINH HOÀNG Ứng dụng VNeID 2.1.14 ra mắt với nhiều tính năng mới Bạn đọc có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play (Android) hoặc App Store (iOS). Lưu ý, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của kẻ gian, truy cập vào các trang web của bên thứ ba hoặc cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK. Trước đó không lâu, công an một số quận/huyện và TP đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Ứng dụng VNeID 2.1.14 được bổ sung hàng loạt tính năng mới. Ảnh: MINH HOÀNG Ứng dụng VNeID 2.1.14 được tích hợp các tính năng mới, bao gồm: - Tích hợp thông báo tống đạt điện tử; thông báo thi hành án dân sự (cập nhật từ Tòa án Nhân dân tối cao) - Tích hợp với ứng dụng của nhà thuốc, lịch sử mua thuốc - Tích hợp định danh tổ chức (bao gồm cả SSO) - Tích hợp thông tin Điểm giấy phép lái xe (cập nhật từ Cục Cảnh sát giao thông) - Tích hợp Dịch vụ công (DVC) Đăng ký (ĐK) xe lần đầu đối với xe nhập khẩu; đổi tên “DVC ĐK cấp biển số xe lần đầu” thành “DVC ĐK xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước” - Sửa lỗi… Ứng dụng VNeID 2.1.14 đã hiển thị điểm GPLX để người dùng kiểm tra. Ảnh: MINH HOÀNG Đặc biệt, người dùng các mẫu điện thoại xách tay, đã root hoặc mở khóa boatloader hiện đã có thể sử dụng VNeID hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong tương lai, người dùng nên khóa boatloader và unroot. Trước đó không lâu, Kỷ Nguyên Số cũng đã có bài viết hướng dẫn bạn đọc cách xem căn cước điện tử, xuất trình giấy tờ trên ứng dụng VNeID khi CSGT kiểm tra, giúp người dân thuận tiện hơn, hạn chế mất mát giấy tờ bản giấy. Giấy tờ đã xác thực trên ứng dụng VNeID có tương đương bản giấy không? Theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP (hiệu lực 1-7-2024) về định danh và xác định điện tử, Thông tư 05/2024/TT-BGTVT (hiệu lực 1-6-2024) và Thông tư 73/2024 (hiệu lực 1-1-2025) của Bộ Công an, việc kiểm tra thông tin, giấy tờ đã được xác thực trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó. Những giấy tờ này bao gồm GPLX, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe) hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định), chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định. Minh Hoàng