Ứng dụng quản lý sản xuất cho doanh nghiệp Việt chuyển đổi số

Giải pháp tổng thể cho ngành sản xuất thông thường bao gồm: IT, OT và tư vấn sản xuất. Trong đó, IT luôn gặp rào cản lớn khi nói về lĩnh vực OT và ngược lại, nhà cung cấp dịch vụ OT cũng gặp khó khăn khi cần luận giải những kiến thức về IT.

Sự ra đời của DSMA đánh dấu một hệ sinh thái mở với cái bắt tay giữa IT và OT, kết hợp cùng dịch vụ tư vấn sản xuất tinh gọn, sẽ mang lại “dịch vụ một cửa” tối ưu cho doanh nghiệp đang tìm kiếm phương án phù hợp cho kế hoạch chuyển đổi số lâu dài.

Tại buổi lễ, thành viên liên minh cam kết sẽ không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm để phát triển thêm nhiều dịch vụ tích hợp hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất, giúp doanh nghiệp đạt được 4 mục tiêu chính của chuyển đổi số là: giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả, cải thiện chất lượng