Ứng dụng kết nối người dân chung cư HomeID sẽ được phủ tới 50 tòa nhà trong năm nay

Ngoài chung cư Bắc Hà - Lê Văn Lương, hiện nay khu nhà ở xã hội Pruksa (An Dương, Hải Phòng) do Công ty An Điền quản lý cũng đang triển khai cho các hộ trong khu sử dụng ứng dụng HomeID.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty cổ phần phần mềm & dịch vụ gia đình HomeID, đơn vị sở hữu và vận hành giải pháp HomeID, công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị quản lý hơn 24 tòa nhà, khu chung cư. “Chúng tôi dự kiến đến hết năm 2022 có khoảng 50 tòa nhà đi vào sử dụng giải pháp HomeID và còn số này sẽ đạt khoảng 200 tòa nhà trong năm 2023”, ông Tạ Quang Thái, Fouder của HomeID chia sẻ thêm.

Chia sẻ với ICTnews về lý do tham gia đầu tư phát triển giải pháp công nghệ trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư, đại diện HomeID cho biết, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các khu chung cư liên tục được xây dựng mới và đưa vào sử dụng. Song vẫn còn thiếu những giải pháp công nghệ hỗ trợ các ban quản lý, ban quản trị tòa nhà chăm sóc, nâng cao trải nghiệm, duy trì kết nối, tương tác thông suốt với người dân chung.