Ứng dụng gọi xe đầu tiên giảm chiết khấu cho tài xế

Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Be Group cho biết: "Be luôn cân nhắc kỹ các chính sách có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong nước cũng như đối tác tài xế tại các tỉnh thành". Ứng dụng dự kiến ra mắt phát triển nhiều sản phẩm mới, bao gồm dịch vụ giao đồ ăn tại Hà Nội và TP.HCM. Việc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, chung tay với tài xế để mang đến dịch vụ có giá hợp lý, chất lượng cao tới khách hàng, trong lúc giá cả biến động, nền kinh tế cần thêm thời gian phục hồi, là một chiến lược nằm trong kế hoạch kinh doanh dài hạn của Be.