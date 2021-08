Ứng dụng Find My trên iOS 15 có gì mới?

Ứng dụng Find My trong iOS 15 sẽ hiển thị vị trí trực tiếp của bạn bè và thành viên gia đình bạn. Trong khi trên iOS 14, ứng dụng Find My chỉ cập nhật vị trí của những người chia sẻ vị trí của họ với bạn vài phút một lần. Bằng cách chia sẻ vị trí trực tiếp, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tốc độ mà người đó đang di chuyển.

Về cơ bản, Apple đang cố gắng đảm bảo rằng nếu bạn bị mất iPhone, bạn vẫn có thể theo dõi và khôi phục nó ngay cả khi nó bị tắt nguồn. Apple cũng đang mở rộng mạng lưới tìm kiếm bao gồm AirPods vì mọi người có xu hướng đánh mất chúng khá dễ dàng. Dưới đây là những điểm mới với ứng dụng Find My trong iOS 15.

Tiện ích Find My

Apple đang giới thiệu một tiện ích (widget) Find My mới trong iOS 15. Tiện ích này có sẵn ở hai kích thước, nhỏ và vừa. Bạn có thể sử dụng để theo dõi người hoặc đồ vật được gắn thẻ bằng AirTag hoặc các thiết bị tương thích với mạng Find My tùy thuộc vào sở thích. Tiện ích sẽ cập nhật thông tin mà nó hiển thị theo định kỳ, nhưng nó không tương tác. Khi bạn nhấn vào nó sẽ mở ra ứng dụng Find My.

Tìm iPhone ngay cả khi đã tắt nguồn hoặc đã xóa sạch dữ liệu