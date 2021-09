Ứng dụng công nghệ góp phần đưa Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới

Công nghệ giúp các lực lượng tuyến đầu “chạy đua” với dịch

Trước nguy cơ bùng phát mạnh dịch bệnh khi phát hiện ổ dịch lớn khó kiểm soát, ngày 23/7 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất áp dụng giãn cách xã hội trên toàn toàn thành phố từ 6h ngày 24/7. Trải qua 4 đợt giãn cách, đã có những lúc nhiều người không khỏi lo lắng tình hình dịch bệnh tại Hà Nội sẽ giống như TP.HCM, khi có thời điểm số ca nhiễm dịch ngoài cộng đồng lên tới cả trăm ca trong 1 ngày.

Thế nhưng, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, Hà Nội đã đưa số ca mắc trung bình mỗi ngày trong đợt thứ 4, từ 7/9 đến 21/9, chỉ còn 27,7 ca/ngày, giảm mạnh so với 3 đợt trước đó. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, từ 6h ngày 21/9, Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, điều chỉnh các giải pháp để thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, đồng thời đảm bảo công tác an sinh, xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn trên địa bàn.

Hà Nội đã làm được việc mà nhiều người trước đó cho là “không tưởng” - đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Áp dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch là một trong những bài học chống dịch thành công của Thủ đô trong 2 tháng qua.

Ngay khi bắt đầu áp dụng giãn cách toàn Hà Nội, lãnh đạo UBND thành phố đã giao Sở TT&TT phối hợp chặt chẽ với Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia. Trung tâm tư vấn cho Hà Nội áp dụng chiến lược xét nghiệm chốt chặn tại bệnh viện và sử dụng công nghệ trong phòng chống dịch, đặc biệt là đẩy mạnh khai báo y tế và kiểm soát thông tin người vào ra các địa điểm bằng quét QR Code. Khi có ca nhiễm, lập tức áp dụng nền tảng truy vết thần tốc.