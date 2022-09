Ứng dụng Be được ngân hàng ngoại 'rót' 100 triệu USD phát triển hệ sinh thái

Trong nửa đầu năm 2022, doanh thu của Be tại thị trường trọng điểm là TP.HCM đã tăng gấp 2 lần. Toàn thị trường vượt hơn 1,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng có giao dịch trên nền tảng trong quý 1. Đặc biệt hơn, công ty bắt đầu có lãi góp dương từ quý 3/2022.

Be hợp tác chặt chẽ với ngân hàng số Cake by VPBank để lần đầu tiên ra mắt sản phẩm cho vay tiêu dùng dành cho tài xế trên ứng dụng tài xế và sắp tới sẽ phối hợp với Cake by VPBank giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng phê duyệt ngay lập tức cho khách hàng.