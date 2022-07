Ùn ứ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngày đầu thu phí không dừng

Người dân được dán thẻ ETC miễn phí trên cao tốc và được hướng dẫn nộp tiền vào thẻ. Việc thu phí không dừng giúp xe lưu thông qua trạm nhanh hơn, đỡ tốn nhiên liệu cũng như giảm ùn tắc giao thông

Lý giải về nguyên nhân ùn xe sáng nay, đại diện VEC lý giải do lưu lượng xe lưu thông vào cao tốc lớn và lượng xe chưa dán thẻ ETC vào cao tốc rất cao.

“Thống kế lượng xe ở miền Nam chưa dán thẻ ETC đạt khoảng 50%. Sáng nay, xe chưa dán thẻ cố tình lưu thông vào làn ETC tại trạm thu phí Long Phước khá lớn nên phải dừng chờ để nhân viên thực hiện thủ tục thu phí thủ công, đây là giải pháp tạm thời trong giai đoạn đầu triển khai thu phí tự động do số lượng phương tiện chưa dán thẻ còn quá lớn"- đại diện VEC nói.

Vị đại điện cho biết từ 1/8, tất cả các trạm thu phí trên cao tốc đều phải thu phí tự động. Nếu phương tiện chưa dán thẻ mà cố tình di chuyển vào cao tốc sẽ bị phạt và tuyệt đối không cho phép phương tiện quay đầu. Do đó, phía VEC khuyến cáo người dân cần đảm bảo đủ điều kiện thì mới cho xe di chuyển vào cao tốc.

Hiện nay, phía nhà cung cấp dịch vụ đang triển khai dán thẻ thu phí ETC miễn phí trên các tuyến đường, địa phương mà cao tốc đi qua. Chương trình hoàn toàn miễn phí với nhiều hình thức đa dạng, các gói ưu đãi đến hết ngày 31/7.