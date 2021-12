Ùn ứ nông sản, lệ thuộc thị trường truyền thống: Than thở trường kỳ!

Người thiệt - là nông dân, thương lái, doanh nghiệp - kêu cứ kêu; Cơ quan quản lý than cứ than. Giải pháp không phải là không có, khó thực hiện là do "tại anh-tại ả-tại cả đôi bên", nên tình trạng cứ tái diễn, trường kỳ!

Nông dân-thương lái là một kênh giao thương truyền thống. Cứ tới mùa nông sản đầy đồng, đầy vựa, thương lái ào ào kéo đến, nói 5 biết giá 5, nói 10 mong 10. Với những mặt hàng phải tiêu thụ ngắn ngày, bà con càng hiếm cơ hội làm giá ngược.