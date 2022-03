Ukraine trung lập - "Lá chắn an ninh" Nga không muốn để mất

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga mất sự kiểm soát đối với 14 nước Cộng hòa, nhưng trong số đó, Ukraine có lẽ là mất mát đáng kể nhất với Nga.

Nhiều người Nga cảm thấy giữa mình và Ukraine tồn tại một mối liên kết mà họ không cảm nhận được đối với các quốc gia khác thuộc khối Liên Xô cũ. Ông Putin đã từng nói rằng người Nga và Ukraine là cùng một dân tộc, cùng chia sẻ một "không gian lịch sử và tinh thần duy nhất". Hơn nữa, Ukraine còn giữ vị trí "địa chính trị" quan trọng do có các cảng chính trên Biển Đen và chung biên giới với 4 quốc gia NATO. Do vậy, việc Ukraine ngày càng ngả về phương Tây - một liên minh quân sự đối đầu với Nga - là điều "không thể chấp nhận được".

Với Ukraine, sau cuộc đảo chính năm 2014, Ukraine đã bắt đầu theo đuổi mục tiêu gia nhập EU và NATO. Kiev đã từ bỏ trạng thái không liên kết và coi việc gia nhập hai liên minh này là ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại. Thậm chí, lộ trình gia nhập NATO đã được đưa vào hiến pháp Ukraine từ năm 2019. Tuy nhiên, đó có thể là vấn đề mấu chốt, là nguyên nhân sâu xa khiến Nga quyết định mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

Lý giải về việc Nga cần Ukraine duy trì tình trạng trung lập, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin ngày 3/3 cho biết: "Tình trạng trung lập của Ukraine rất quan trọng với Nga. Đây là rào chắn lãnh thổ tối thiểu mà chúng tôi cần để ngăn chặn các cuộc tấn công từ phương Tây. Các chuyên gia Mỹ và NATO nhận thức rõ điều đó và đó là lý do tại sao họ tiến gần Ukraine như vậy trong bối cảnh Nga thách thức sự lãnh đạo toàn cầu đang suy giảm của Mỹ".

Nga luôn cảm thấy dễ bị tổn thương về mặt an ninh vì lãnh thổ quá rộng lớn trong khi lại thiếu đi các "rào chắn" tự nhiên. Do đó, việc duy trì ảnh hưởng với các nước láng giềng, từ đó tạo ra các vùng đệm an ninh, là một trong những trụ cột chính trong chính sách an ninh và đối ngoại của Nga.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Putin đã bày tỏ lo ngại về việc NATO đang không ngừng mở rộng về phía Đông sau Chiến tranh Lạnh, choán dần không gian hậu Xô Viết từng nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga. Với Moscow, đó là "lằn ranh đỏ" mà phương Tây không nên vượt qua.

Ông Fotios Moustakis, Phó giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Plymouth (Mỹ), nhận định với hãng tin Al Jazeera rằng: "Sự thật của vấn đề là kể từ năm 2008, sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Nga đã nói rõ rằng Ukraine không được phép thoát khỏi quỹ đạo và ảnh hưởng của Nga. Nếu Ukraine hay Gruzia trở thành thành viên NATO, đó sẽ là một sai lầm chiến lược to lớn và đe dọa trực tiếp đến lợi ích chiến lược cốt lõi của Nga".

Dù chưa phải là thành viên của NATO, nhưng Ukraine đã được hứa hẹn kết nạp vào liên minh. Tổng thống Putin từng nói rằng, mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Ukraine và Nga có thể biến nơi này trở thành bệ phóng cho tên lửa NATO nhằm vào Nga. Vì vậy, ông muốn có sự đảm bảo về vấn đề an ninh từ phía phương Tây, bao gồm việc hủy bỏ lời hứa cho Kiev gia nhập NATO.

Cuối năm ngoái, Nga đã đưa ra 8 đề xuất an ninh với phương Tây. Các đề xuất này bao gồm: Không mở rộng liên minh về phía Đông, không triển khai quân đội hoặc vũ khí tới các nước gia nhập khối sau năm 1997, rút các tiểu đoàn NATO khỏi Ba Lan cũng như các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania từng thuộc Liên Xô cũ, hạn chế triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung, chia sẻ thông tin nhiều hơn về các cuộc tập trận quân sự

Những yêu cầu này không mới bởi Nga lâu nay vẫn phản đối và tìm cách ngăn Ukraine ngả về phương Tây hay ngăn NATO mở rộng ảnh hưởng về phía Đông Âu. Tuy nhiên, lần này, Nga cho thấy sự cấp bách hơn trong việc phải ngăn NATO "Đông tiến". Theo nhiều chuyên gia, điều này là bởi Nga nhận thấy hiện giờ là lúc cần quyết liệt hơn để cân bằng quyền lực ở châu Âu khi tầm ảnh hưởng của NATO đã mở rộng đến "vùng đệm an ninh" của Nga.