Ukraine triển khai S-300 ‘khóa bầu trời’ gần biên giới Crimea

Theo các chuyên gia quân sự, các hệ thống S-300PS của Ukraine so với Nga thì đã quá lỗi thời do đạn tên lửa tầm phóng hạn chế, hệ dẫn đường, chỉ huy, điều khiển kém hiện đại so với các phiên bản S-300 thế hệ sau, không nói là thua kém quá xa so với S-400.

Tuy nhiên, dù cho thua kém S-300PMU1 khá nhiều nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, S-300PS vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động mạnh, tiềm tàng khả năng nâng cấp sử dụng đạn tên lửa có tầm phóng xa hơn, còn phát huy được vai trò trong chiến tranh hiện đại.

Thanh Bình (lược dịch)