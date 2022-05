Ukraine: Tất cả phụ nữ, trẻ em đã sơ tán khỏi nhà máy thép ở Mariupol

"Hoạt động nhân đạo ở Mariupol đã kết thúc", Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk viết trên Telegram.

Nhà máy thép từ thời Liên Xô - nơi đóng quân cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở Mariupol - đã trở thành biểu tượng phản kháng trước nỗ lực của Nga nhằm chiếm các vùng đông và nam Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 10 tuần.

Dưới sự bắn phá dữ dội, các chiến binh và dân thường đã bị mắc kẹt suốt nhiều tuần trong các boongke sâu và đường hầm xuyên qua khu vực này, với rất ít thức ăn, nước uống hoặc thuốc men.

Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết, các lực lượng Nga được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo hôm 7/5 đã cố gắng tấn công Azovstal một lần nữa, tìm cách đánh bật các lực lượng phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại thành phố cảng chiến lược trên Biển Azov.

Các cuộc bắn phá nhiều tuần của Nga đã khiến Mariupol đổ nát và phá hủy phần lớn máy thép. Trong thời gian tạm dừng giao tranh, việc sơ tán dân thường do Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế làm trung gian đã bắt đầu vào cuối tuần trước.

Trong một bài phát biểu vào đêm muộn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết hơn 300 thường dân đã được giải cứu khỏi nhà máy. Các nhà chức trách hiện sẽ tập trung vào việc sơ tán những người bị thương và cần sự chăm sóc y tế, đồng thời giúp cư dân ở những nơi khác ở Mariupol và các khu định cư xung quanh đến nơi an toàn.

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cũng đã thông báo có tổng cộng 176 dân thường được sơ tán khỏi nhà máy. Hiện không rõ liệu những người đàn ông thường dân có còn ở đó hay không.

Các chiến binh Ukraine trong nhà máy đã thề không đầu hàng, nhưng chưa xác định được số lượng còn lại. Các quan chức Ukraine lo ngại các lực lượng Nga muốn xóa sổ họ vào thứ Hai (8/5), khi Moscow kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Tại một sự kiện của Financial Times ở Washington, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng "tăng gấp đôi" cuộc xung đột sẽ cải thiện kết quả cho Nga. Ông Putin đã tuyên bố chiến thắng ở Mariupol vào ngày 21/4, ra lệnh phong tỏa nhà máy và kêu gọi các lực lượng Ukraine bên trong giải giáp vũ khí. Nga sau đó đã tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraine.

Tại Kyiv hôm 7/5, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đã ghi nhận 200 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Ukraine, những cáo buộc mới nhất về tội ác chiến tranh của lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự.

Mariupol, nằm giữa Bán đảo Crimea bị Moscow chiếm giữ vào năm 2014 và các phần phía đông Ukraine do phe ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm đoạt kể từ đó, là chìa khóa để nối hai vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ và ngăn chặn xuất khẩu của Ukraine.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine nhằm thiết lập toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk, đồng thời duy trì hành lang trên bộ giữa các vùng lãnh thổ này với Crimea.

Trong một bài đăng trên Facebook, các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu ở hai khu vực phía đông do phe ly khai nói tiếng Nga kiểm soát cho biết họ đã đánh bại 9 cuộc tấn công của quân đội Nga hôm 7/5, phá hủy 19 xe tăng và 24 xe bọc thép khác cũng như bắn rơi một máy bay trực thăng.

Thống đốc khu vực Luhansk Serhiy Gaidai cho biết Nga đã thả bom xuống một trường học ở làng Bilohorivka, nơi có khoảng 90 người đang trú ẩn. Ông cho biết trên Facebook rằng khoảng 30 người đã được cứu cho đến nay. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ cáo buộc đánh bom.

Trong bài phát biểu của mình, ông Zelenskiy bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc pháo kích của Nga trong đêm đã phá hủy một bảo tàng dành riêng cho nhà triết học và nhà thơ thế kỷ 18 Hryhoriy Skovoroda ở làng Skovorodynivka gần Kharkiv. Các cuộc tấn công khác của Nga gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã làm nổ tung ba cây cầu đường bộ để làm chậm các hành động phản công, bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy một kho dự trữ lớn thiết bị quân sự của Mỹ và các nước châu Âu gần ga đường sắt Bohodukhiv ở khu vực Kharkiv.

Bộ cũng cho biết các lực lượng Nga đã tấn công 18 cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có 3 kho đạn ở Dachne, gần thành phố cảng phía nam Odesa.

Tuy nhiên, không thể xác minh độc lập tuyên bố của bên nào về các sự kiện chiến trường.

Theo AP