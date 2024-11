Ukraine nhận được những loại vũ khí nào từ phương Tây?

Tên lửa dẫn đường từ Anh, lựu pháo từ Mỹ, xe tăng từ Đức, đạn pháo từ Cộng hòa Czech... Danh sách thiết bị quân sự phương Tây dành cho lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng dài. Các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ảnh: BBC Theo BBC, một số quan chức Mỹ giấu tên mới đây cho biết, Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS để nhắm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Các quốc gia phương Tây đã viện trợ quân sự hơn 100 tỷ USD cho Ukraine, trong đó Mỹ là nước chi nhiều nhất với 61,1 tỷ USD và tiếp theo là Đức 11,4 tỷ, Anh 10,1 tỷ, Đan Mạch 7 tỷ, Hà Lan 5,5 tỷ. Dưới đây là danh sách vũ khí các nước phương Tây đã trao cho Ukraine: Tên lửa và pháo Cả Nga và Ukraine đều dùng pháo và tên lửa dẫn đường để ngăn chặn lực lượng đối phương tiến lên và để tấn công các kho tiếp tế, trung tâm chỉ huy của phía bên kia. Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ chế tạo để tấn công quân Nga ở bên trong Ukraine. Những tên lửa này có tầm bắn khoảng 300km. Kiev không được phép dùng ATACMS để bắn vào lãnh thổ Nga vì điều đó có thể kéo Mỹ và NATO trực tiếp tham gia xung đột. Tuy nhiên, theo tiết lộ của hai quan chức Mỹ giấu tên, Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép Kiev dùng tên lửa ATACMS để bảo vệ lãnh thổ mà họ chiếm đóng tại khu vực Kursk của Nga. Hiện, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này. Tên lửa, lựu pháo cung cấp cho Ukraine. Ảnh: BBC Pháp và Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow (phiên bản của Anh) hoặc Scalp (cách gọi của Pháp) với tầm bắn tối đa là 250km. Cả Anh và Pháp đều cấm lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa đó để nhắm vào Nga dù Kiev đã từ lâu đề nghị được phép sử dụng. Theo Viện Kinh tế thế giới Kiel có trụ sở tại Đức, các đồng minh của Ukraine đã gửi cho nước này hơn 80 hệ thống tên lửa phóng loạt, trong đó có hệ thống HIMARS của Mỹ và hệ thống tên lửa M270 của Anh. Viện Kiel cho biết họ cũng đã gửi hơn 500 khẩu pháo dã chiến, bao gồm cả lựu pháo M777 từ Mỹ. Tên lửa Storm Shadow. Ảnh: BBC Máy bay chiến đấu Cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng không quân Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ phương Tây. Theo nhà lãnh đạo này, Ukraine vẫn cần thêm nhiều máy bay nữa. Các nước NATO, bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đã cam kết cung cấp cho Ukraine 65 chiếc máy bay chiến đấu hoặc nhiều hơn nữa. Đây là máy bay do Mỹ sản xuất và các nước đã có kế hoạch không sử dụng. Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: US Navy. Tháng 8/2023, Mỹ đã cho phép gửi máy bay F-16 do nước này sản xuất sang Ukraine. Kể từ đó, các quốc gia phương Tây bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay này. Hệ thống phòng không Để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi cho nước này một số loại hệ thống phòng không. Những hệ thống này bao gồm vũ khí phòng không tầm ngắn của Anh, Starstreak, đến hệ thống tên lửa Patriot. Mỹ và Na Uy cũng cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Nasams, Đức cung cấp hệ thống Iris-T cho Ukraine. Tên lửa StarStreak. Ảnh: BBC Đạn dược Tháng 7/2023, Mỹ đã cung cấp bom chùm cho Ukraine nhằm giúp đánh bật quân đội Nga khỏi các vị trí phòng thủ. Bom chùm đã bị hơn 100 quốc gia cấm sử dụng vì có nguy cơ gây hại cho dân thường. Xe tăng Đầu năm 2023, các quốc gia phương Tây đã đồng ý gửi xe tăng đến Ukraine với mục đích phương tiện này sẽ giúp lực lượng Ukraine phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga trong một cuộc phản công. Anh đã cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine. Ngoài ra, các nước châu Âu cũng gửi hơn 200 xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất cho Kiev, theo số liệu thống kê của viện Kiel. Trong khi đó, Mỹ gửi 31 xe tăng M1 Abrams, loại xe tăng được cho là hiện đại nhất thế giới. Xe tăng. Ảnh: BBC Vũ khí chống xe tăng Mỹ và Anh đã cung cấp hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin và Nlaw cho Ukraine. Các tên lửa này rất quan trọng trong việc ngăn quân Nga tiến vào Kiev. Máy bay không người lái Máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi trong suốt cuộc xung đột, để giám sát, nhắm mục tiêu, phóng tên lửa và làm vũ khí cảm tử. Ukraine đã nhận được máy bay không người lái Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ, Switchblade từ Mỹ cùng một số UAV từ các quốc gia khác.