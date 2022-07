Ukraine lần đầu công bố hình ảnh sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS tấn công quân Nga

Theo giới thiệu, những hình ảnh này mô tả các binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống tên lửa cơ động cao nhiều nòng M142 (HIMARS) ở Zaporozhye Oblast. Qua video có thể nhận thấy nhiều xe chở các dàn phóng xếp thành đội hình và chạy đến địa điểm phóng. Sau khi tập hợp, họ phóng liên tiếp nhiều tên lửa vào mục tiêu.

Quân đội Ukraine cho biết: "Kết quả tác chiến của HIMARS rất xuất sắc, nhanh và chính xác theo hướng Zaporozhye". Lô các dàn phóng HIMARS đầu tiên đã được vận chuyển đến Ukraine vào ngày 23/6 và được đưa vào sử dụng trên chiến trường chỉ hai ngày sau đó; mỗi xe chở dàn phóng với 6 quả đạn tên lửa có tầm bắn 70 km, có thể tấn công hiệu quả quân đội Nga ở cả mặt trận và phía hậu phương.

Mặt khác, Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink, hôm thứ Hai (4/7) nói rằng Mỹ đang xem xét cung cấp sự đào tạo cho binh sĩ quân đội Ukraine và cung cấp thêm viện trợ để củng cố các cứ điểm tiền tuyến của Ukraine. Bà nói: "Tôi không thể tiết lộ con số hoặc kế hoạch cụ thể, chỉ có thể nói tôi đã thảo luận điều này với các quan chức của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ)".

Theo truyền thông Ukraine và phương Tây, các quan chức quốc phòng Mỹ và Ukraine nói, hệ thống phóng tên lửa đa năng cơ động cao HIMARS – loại vũ khí tiên tiến nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cho đến nay - đã có tác dụng ngay trong những ngày đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, phá hủy các kho đạn và trung tâm chỉ huy của quân đội Nga.

Theo RFI, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/7 nói với truyền thông, các lực lượng Ukraine đã giành được "thành công lớn" trong việc sử dụng hệ thống này nhằm vào các sở chỉ huy của Nga và làm suy yếu khả năng của lực lượng Nga trên chiến trường. Quan chức này nói với một nhóm phóng viên: “Người Ukraine đã có thể lựa chọn cẩn thận các mục tiêu để phá hoại các nỗ lực của Nga một cách có hệ thống hơn, đương nhiên là tốt hơn so với những hệ thống pháo tầm ngắn của họ”.

Quan chức Mỹ này thừa nhận quân đội Ukraine vẫn đang trong giai đoạn đầu sử dụng các hệ thống tên lửa đa nòng cơ động cao M142 HIMARS, nhưng gần đây sau khi kết thúc một thời gian huấn luyện ngắn, cho đến nay họ đã sử dụng hệ thống này một cách hiệu quả. Ít nhất 4 hệ thống HIMARS đã được đưa vào Ukraine và Mỹ đã cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine thêm 4 hệ thống nữa.

Hệ thống tên lửa M142 HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine có tầm bắn khoảng 70 km, giúp quân đội Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa và chính xác hơn so với các loại hỏa pháo có tầm bắn ngắn hơn mà Ukraine hiện có. Quan chức này cho biết: “Những gì mọi người đang thấy là người Ukraine đang thực sự lựa chọn một cách có hệ thống các mục tiêu và sau đó tấn công chúng một cách chính xác, qua đó đưa ra phương pháp đúng đắn nhằm làm suy yếu lực lượng quân sự Nga”.

Theo New York Times đưa tin, các quan chức Ukraine nói họ cần tới 300 hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng để chống lại Nga, quốc gia đã bắn số lượng đạn nhiều gấp bội so với quân đội Ukraine trong cuộc chiến tiêu hao bằng pháo binh ở miền Đông Ukraine. Các quan chức Lầu Năm Góc và các nhà phân tích quân sự cho rằng binh sĩ Ukraine đang sử dụng loại vũ khí mới này một cách khôn ngoan, bắn một hoặc hai quả tên lửa có điều khiển vào các kho đạn hoặc sở chỉ huy của Nga, thường vào ban đêm và cách xa mặt trận để bảo vệ họ.

Chính quyền Biden đã nói rằng tất cả 8 hệ thống tên lửa HIMARS viện trợ cho Ukraine sẽ được đưa vào nước này vào giữa tháng 7. Nhóm đầu tiên gồm 60 binh sĩ Ukraine được huấn luyện sử dụng thiết bị hiện đang bắn loại đạn tên lửa có dẫn đường và nhóm thứ hai đang được huấn luyện ở Đức. Anh và Đức cũng đã cam kết mỗi nước sẽ viện trợ cho Ukraine 3 hệ thống tên lửa tương tự.

Tuần trước, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết Ukraine dường như đang sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS với hiệu quả tốt, và 4 hệ thống bổ sung sẽ được triển khai "trong tương lai gần". Lầu Năm Góc hôm 1/7 cũng đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine, bao gồm một hệ thống tên lửa đất đối không mới và radar chống pháo, cũng như nhiều đạn hơn cho hệ thống M142 HIMARS.

Tuy nhiên, vẫn còn tranh cãi về việc Ukraine cần bao nhiêu hệ thống phóng tên lửa. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói hồi tháng 6 rằng Ukraine cần 300 hệ thống phóng tên lửa và 500 xe tăng, để đạt được sự cân bằng lực lượng trên chiến trường.

The New York Times đề cập rằng quân đội Ukraine hiện có 3 loại bệ phóng tên lửa di động do Nga sản xuất, nhưng chỉ có loại đạn có tầm bắn ngắn nhất do các đồng minh sản xuất. Đạn của các loại pháo tầm xa Ukraine hoàn toàn được sản xuất tại Nga và Belarus trước đây.

Đối với hệ thống tên lửa HIMARS, các lực lượng Ukraine dựa vào một loại đạn tên lửa dẫn đường, với sự trợ giúp của tín hiệu GPS, có thể đánh chính xác trong phạm vi khoảng 9 mét so với mục tiêu đã định. Trước khi phóng, một tổ ba người phải nhập tọa độ GPS cho mỗi cuộc tấn công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận xét về hiệu quả của việc quân Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS: "Nếu họ sử dụng loại vũ khí này một cách chính xác, họ sẽ có thể tiêu diệt một số lượng lớn các mục tiêu."