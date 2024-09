Ukraine đang lên kế hoạch đàm phán với Nga, đã họp trực tuyến

Ukraine tuyên bố đang lên kế hoạch nhằm thương lượng khép lại chiến sự với Nga và có thể sẽ sẵn sàng vào tháng 11. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UP). Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/9 tiết lộ với báo chí rằng Ukraine đang tích cực xây dựng một kế hoạch sẽ được xem là khởi đầu và nền tảng cho các cuộc đàm phán dưới mọi hình thức với Nga, và 3 điểm của kế hoạch này đã được chuẩn bị. "Chúng tôi đang tích cực thực hiện kế hoạch của mình và ba điểm chính đã được chuẩn bị; các cuộc họp đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Và sẽ còn nhiều cuộc họp khác nữa, cả trực tuyến và trực tiếp. Như chúng tôi đã đề cập trước đó vào tháng 11, toàn bộ kế hoạch sẽ sớm được hoàn thành", ông nói, nhưng không nêu chi tiết 3 điểm chính là gì. Ông cũng không nêu cụ thể nội dung của các cuộc họp trực tuyến, cũng như liệu các bên đã thống nhất được gì hay chưa. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, Ukraine tin rằng Nga dường như vẫn muốn cuộc chiến tiếp diễn. "Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng gặp Nga tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2, bởi vì tất cả các đồng minh của chúng tôi, bao gồm cả những đồng minh thân cận nhất, những người luôn ở bên chúng tôi và phản đối hành động của Nga, đều nói rằng Moscow nên tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Vì Nga đang có xung đột với Ukraine. Không thể có hồi kết cho cuộc chiến nếu không có một trong các bên tham gia", ông nói. "Và, như chúng tôi đã nói, vào đầu tháng 11, toàn bộ kế hoạch sẽ sẵn sàng. Đây sẽ là khởi đầu và nền tảng để đàm phán với Nga theo bất kỳ hình thức nào, với bất kỳ đại diện nào của họ, vì sẽ có một kế hoạch và một thứ để trình bày cho các bên. Nếu họ không thích, phản ứng của họ đối với các chi tiết cụ thể sẽ rõ ràng", ông cho hay. Nga chưa bình luận về thông tin mà ông Zelensky cung cấp. Trước đó, hôm 13/9, ông Igor Zhovkva, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Zelensky, tuyên bố chỉ có kế hoạch do Kiev đưa ra mới có thể giải quyết cuộc xung đột với Nga. Kiev tuyên bố loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky. Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường cho chiến tranh cho Kiev. Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế và là "tối hậu thư". Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga. Một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Brazil và Hungary, đã đưa ra các sáng kiến để chấm dứt xung đột Ukraine. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong một ngày nếu ông tái đắc cử.