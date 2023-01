UAV Nga dùng tấn công Ukraine bị nghi sử dụng công nghệ phương Tây

U-Blox, nhà sản xuất chip Thụy Sĩ cho biết, họ đã chấm dứt quan hệ làm ăn với các công ty của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sven Etzold, giám đốc tiếp thị kinh doanh cấp cao của U-Blox cho biết: “Mặt hàng này không bị cấm vận. Chúng thường được sử dụng cho mục đích dân sự và do đó có thể được mua thông qua các nhà phân phối chính thức”.

“Chúng tôi không thể ngăn chặn 100%”, ông Sven Etzold lưu ý và cho biết U-Blox đã buộc các nhà phân phối vi phạm lệnh cấm ngừng bán chíp của họ, song không nêu ví dụ cụ thể. Theo CBS News, có một số báo cáo về việc công nghệ từ các công ty của Mỹ và châu Âu tiếp tục chảy vào Nga thông qua những nhà phân phối ở nước thứ 3.

Denys Hutyk, một nhà phân tích của Hội đồng An ninh Kinh tế Ukraine cho rằng: “Các vi mạch do các công ty Mỹ và các công ty châu Âu sản xuất đang gián tiếp đến Nga thông qua Trung Quốc, Malaysia và các nước thứ ba khác”. Những con chip do các công ty Mỹ sản xuất được cho là tương thích với khá nhiều hệ thộng định vị vệ tinh chẳng hạn như GPS, hay Galileo của EU.

Liên minh Đổi mới GPS (GPS Innovation Alliance) cho biết, không loại trừ khả năng chip của các công ty trên tương thích với hệ thống GLONASS của Nga, nhưng có lẽ cần phải kết hợp với các hệ thống khác để gia tăng độ chính xác.

Andrew McQuillan, Giám đốc công ty Crowded Space Drones ở London, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ sân bay khỏi UAV cho rằng: “Để giảm độ chính xác của máy bay không người lái của Nga, cả trên chiến trường và trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, các công ty phương Tây phải loại bỏ khả năng tương thích của GLONASS khỏi các con chip của họ. Việc vô hiệu hóa GLONASS không giải quyết toàn bộ vấn đề nhưng sẽ khiến chúng kém chính xác hơn”.

Khi được hỏi liệu U-Blox có thể loại trừ GLONASS hay không, giám đốc tiếp thị của công ty, ông Etzold nói: “Về mặt lý thuyết, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra quy trình nội bộ”.

Hiện Nga vẫn liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine. Hồi đầu tuần này, các lực lượng Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ hơn 80 máy bay không người lái của Nga có nguồn gốc từ Iran./.