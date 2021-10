U70 lừa 'chạy việc', chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Thanh Hảo (SN 1958, ở Thanh Trì) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Từ tháng 8/2016- 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố bà Hảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin việc tại các bệnh viện; xin đi học tại các Trường Công an nhân dân.



Cáo buộc cho rằng, từ năm 2015 đến cuối năm 2017, bà Hảo làm nghề lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng việc làm, xét tuyển đi học, cũng không có khả năng xin việc làm, xin học tại các trường Công an nhân dân.





Nhưng để chiếm đoạt tiền của người khác, bà Hảo đưa ra thông tin gian dối, nói với nhiều người rằng mình có mối quan hệ, quen biết với các cơ quan Nhà nước, có khả năng xin việc làm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và xin học trong các trường công an nhân dân. Nhiều người tin tưởng đã đưa tiền nhờ bị can giúp.



Sau khi nhận tiền, bà Hảo không thực hiện như cam kết mà đã chiếm đoạt tiền của người bị hại rồi bỏ trốn.



Trong số các bị hại, có chị Hà Thị Quỳnh L. (SN 1984, ở Cầu Giấy). Bà Hảo nói với chị L., nếu quen biết ai học về ngành Y muốn xin việc làm sẽ giúp.