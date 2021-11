U50, 'bom sex' Lâm Chí Linh hạnh phúc bên chồng trẻ kém 8 tuổi

Lâm Chí Linh sinh năm 1974, được biết đến trong làng giải trí với danh xưng "Mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan" cùng thành tích dẫn đầu danh sách "100 sao nữ sexy nhất" do tạp chí FHM thực hiện.

Trong sự nghiệp, cô hoạt động đa lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, MC,... Cô cũng ghi dấu diễn xuất qua các phim Đại chiến Xích Bích, Đạo sĩ hạ sơn, Tây du ký: Nữ Nhi Quốc... Truyền thông Đài Loan từng công bố Lâm Chí Linh đứng đầu danh sách những người mẫu giàu nhất Đài Loan năm 2007. Cô cũng là người mẫu được trả thù lao cao nhất tại đại lục trong liên tiếp nhiều năm.

Lâm Chí Lâm chụp ảnh cưới cùng chồng

