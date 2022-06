U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Chờ HLV Gong Oh Kyun trổ tài

U23 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh ở trận ra quân

Rõ ràng là U23 Hàn Quốc không chủ quan, bởi họ hiểu quá rõ về sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong khoảng 4 năm trở lại đây dưới thời HLV Park Hang Seo. Dĩ nhiên trong những lần đối đầu gần nhất, Hàn Quốc luôn là đội giành chiến thắng, nhưng sự thận trọng của HLV Hwang Sun Hong là không thừa.

Có một điều rất đặc biệt, HLV Hwang Sun Hong - cựu danh thủ Hàn Quốc, từng là học trò của HLV Park Hang Seo, và rất nhiều cầu thủ hiện tại của U23 Hàn Quốc từng là học trò của HLV Gong Oh Kyun tại U20 Hàn Quốc, có thể kể đến những cái tên như tiền vệ Lee Kang In, tiền đạo Oh Se Hun, thủ môn Park Ji Min hay hậu vệ Kim Ju Sung...

Trong thành phần của U23 Hàn Quốc, có 4 người đang chơi bóng ở nước ngoài, đáng chú ý là cầu thủ đang chơi ở Tây Ban Nha, Lee Kang In thể hiện rõ vai trò của một nhạc trưởng trên sân.