U23 Việt Nam: Vì đâu đường 'thăng hạng' lên tuyển vẫn chông gai?

Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cảm thấy điều đó là cần thiết khi nhận ra rằng lối chơi, con người của tuyển Việt Nam không còn mới để rất dễ bị đối thủ bắt bài. Thất bại tại AFF Cup 2020 là minh chứng rất rõ cho điều này.

U23 Việt Nam đang được kỳ vọng thay thế hay trở thành làn sóng mới ở tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo muốn đổi mới, nhưng ngặt một nỗi thời gian và quan trọng nhất là con người vẫn chưa cho phép thuyền trưởng tuyển Việt Nam thực hiện khát vọng của mình cho tới trước khi chuyển giao U23 Việt Nam cho người đồng hương Gong Oh Kyun.



Và như một định mệnh được sắp đặt sẵn, U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun đã chơi rất hay tại VCK U23 châu Á nên bỗng là một gợi ý, hay mở bài cho ông Park trong việc làm mới tuyển Việt Nam về lối chơi lẫn con người.



Nhìn U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á với không ít gương mặt nổi trội nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh rất gần tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện làn gió mới trẻ trung, giàu khát khao bên cạnh nhóm cựu binh…



... đến thực tế phũ phàng



Những hy vọng của người hâm mộ đương nhiên có lý do, nhưng thực tế lại khác nếu chẳng muốn nói vẫn rất chông gai chứ không đơn giản.



Rào cản đầu tiên để các cầu thủ U23 Việt Nam xuất hiện đông đảo trong đợt tập trung cho AFF Cup 2022 tới đây nằm ở chính những khó khăn đã được đặt ra ngay sau VCK U23 châu Á 2022: chỗ đứng ở CLB.