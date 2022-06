U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022: Vì đâu ngả mũ với ông Gong

1. Lần thứ 4 tham dự một VCK châu Á dành cho lứa tuổi U23, một lần nữa U23 Việt Nam lại gây tiếng vang với tấm vé vào chơi ở vòng đấu loại trực tiếp sau 3 trận bất bại.



Tuy nhiên, thành tích mà U23 Việt Nam đang tạm có chưa thể vượt qua được chiến tích ở Thường Châu cách đây 4 năm, dưới thời HLV Park Hang Seo với vị trí á quân.



Và trước thử thách rất lớn ở vòng tứ kết hay phần còn lại tại VCK U23 châu Á quả thực không dễ dàng cho U23 Việt Nam dưới triều đại của HLV Gong Oh Kyun có thể vượt qua hoặc san bằng được chiến tích mà người tiền nhiệm để lại.



Tuy nhiên dù có thể chiến tích không bằng, nhưng đến lúc này HLV Gong Oh Kyun đang khiến tất cả ngả mũ với những gì đã làm cho U23 Việt Nam..

U23 Việt Nam đáng xem

2. Nói như thế không phải là quá khi thành tích mà ông thầy người Hàn Quốc làm cho U23 Việt Nam là rất đáng nể trong bối cảnh chỉ ít tuần làm việc trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2022.



Cần nhắc lại rằng, U23 Việt Nam thời HLV Park Hang Seo dẫn dắt và gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á 2018 toàn diện hơn về lực lượng cũng như có nhiều thời gian rèn quân hơn hẳn so với U23 Việt Nam hiện tại.



Với quãng thời gian ngắn ngủi cùng với việc các cầu thủ U23 Việt Nam phân tán lực lượng cho SEA Games 31 nhưng HLV Gong Oh Kyun có thể biến thành một khối, chơi một cách khác biệt như đã thấy thực sự đáng nể.



Càng khó tin hơn khi U23 Việt Nam dưới thời HLV mới với một triết lý khác biệt hoàn toàn so với trước đây để những gì làm được là không thể ngờ tới trước khi giải bắt đầu.



3. Đáng nể về thành tích của U23 Việt Nam trong hoàn cảnh vừa chuyển giao người cầm quân mới thì những gì mà HLV Gong Oh Kyun làm còn khiến giới chuyên môn ngả mũ.