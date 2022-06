'U23 Việt Nam vào tứ kết kịch tính, HLV Gong tiếp phép thuật thầy Park'

Báo chí Hàn Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt, từ vị trí bấp bênh ở bảng C, đã tiến thẳng vào tứ kết U23 châu Á…

Tờ Star News mở đầu: “Sau phép thuật của HLV Park Hang Seo, đến lượt phép thuật của Gong Oh Kyun tiếp nối với bóng đá Việt Nam. Báo Hàn Quốc khen ngợi sự mát tay của các nhà cầm quân xứ Kim chi với bóng đá Việt Nam U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt thẳng tiến vào tứ kết U23 châu Á sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia”. “Do thầy Park tập trung hoàn toàn vào ĐTQG Việt Nam nên U23 Việt Nam đã được giao cho HLV Gong sau SEA Games 31. Và người tiền nhiệp đã tiếp tục lịch sử ấn tượng mà ông Park tạo nên cùng bóng đá Việt Nam”, tờ này phản ánh thêm. Và những thông tin về hành trình lấy vé tứ kết của U23 Việt Nam: “Ở trận ra quân U23 châu Á, U23 Việt Nam để vuột chiến thắng vào phút cuối với Thái lan trước khi buộc Hàn Quốc phải chia điểm ở lượt đấu kế tiếp. Tình thế lượt cuối bảng C, Việt Nam chỉ đứng thứ 3 do kém Hàn Quốc và Thái Lan 2 điểm. Đội ông Gong buộc phải thắng Malaysia đồng thời phải chờ xem kết quả U23 Hàn Quốc với Thái Lan. U23 Việt Nam từ thế bấp bênh ở bảng C, đã lấy 1 suất tứ kết U23 châu Á, buộc Thái Lan phải xếp sau dù trước đó nhiều hơn 2 điểm U23 Việt Nam đã có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, giữ tỷ số 2-0 trước Malaysia đến cuối trận, trong khi Hàn Quốc thắng Thái Lan 1-0, đưa thầy trò ông Gong lấy vé tứ kết U23 châu Á kịch tính. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại, U23 Việt Nam tiếp tục tiến bước tranh tài”. InterFootball vui mừng thông tin: “U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt vào tứ kết U23 châu Á cùng với đội bóng của HLV Hwang Sun Hong. U23 Hàn Quốc đã giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng C, trong khi Việt Nam từ chỗ xếp thứ 3 – chưa thắng trước lượt cuối, đã có được 5 điểm sau khi đánh bại Malaysia 2-0, đẩy Thái Lan xuống thứ 3 (4 điểm) và tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á. Đây là một thành tích đáng kể cho HLV Gong Oh Kyun. Cho dù các đối thủ tứ kết của 2 đội là ai thì người hâm mộ Hàn Quốc sẽ đều rất chú ý đến trận đấu của U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam”. Quảng cáo