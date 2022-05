U23 Việt Nam: Thầy mới đủ tài vượt bóng HLV Park Hang Seo?

Sau 4 năm, lần đầu U23 Việt Nam tham dự một giải đấu chính thức không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. HLV Gong Oh Kyun tiếp quản đội U23 từ thầy Park và có màn ra mắt chính thức tại VCK U23 châu Á 2022 sắp tới.



Cái bóng của HLV Park Hang Seo đối với U23 Việt Nam là quá lớn. Trước khi chia tay, ông Park giúp đội U23 giành tấm HCV SEA Games thứ 2 liên tiếp. Đương nhiên, thành quả ấy là thách thức cực lớn để tìm ra một thuyền trưởng thành công như ông Park.



HLV Gong Oh Kyun hiểu được những áp lực lớn khi tiếp quản U23 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cũng đã chuẩn bị sẵn một lộ trình giúp người đồng hương có thể sớm hòa nhập với lứa U23 vừa giành HCV SEA Games.

HLV Park Hang Seo ghi dấn ấn lớn với U23 Việt Nam trong 4 năm qua

Bản thân thầy Park cũng khẳng định mình không can thiệp vào chuyên môn, nhưng có trách nhiệm phải giúp HLV Gong Oh Kyun hiểu được văn hóa, con người Việt Nam, từ đó từng bước tạo dấu ấn trong cương vị mới.

Mỗi HLV đều có một triết lý riêng, HLV Gong Oh Kyun càng không muốn bị mang ra so sánh với người tiền nhiệm. Nói cách khác, ông Gong Oh Kyun sẽ phát huy những gì tốt nhất của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, nhưng cũng cần xây dựng đội U23 theo phong cách của mình.

“Các bạn đang làm quen với một chiến thuật của HLV Park Hang Seo song ở thời điểm hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi", HLV Gong Oh Kyun nhấn mạnh.