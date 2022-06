U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: Niềm vui nhân đôi

Hai trận thua liên tiếp khiến U23 Malaysia phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Đội bóng của HLV Brad Maloney muốn có trận thắng danh dự khi đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt cuối bảng C, VCK U23 châu Á 2022.



Tuy nhiên, với những gì mà U23 Malaysia thể hiện ở giải đấu năm nay, cho thấy họ không có sự chuẩn bị tốt nhất, bên cạnh việc chất lượng đội hình và tinh thần thi đấu thua xa ở SEA Games 31.



Trong trận mở màn, U23 Malaysia thua U23 Hàn Quốc 1-4. Sau đó, họ thua tiếp U23 Thái Lan 0-3 trong một trận đấu nhiều cầu thủ đánh mất tinh thần chiến đấu.

Malaysia bị loại sau 2 trận thua đậm

Trên lý thuyết, nếu U23 Malaysia thắng hoặc hoà U23 Việt Nam, họ sẽ loại thầy trò HLV Gong Oh Kyun, đồng thời giúp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc giành vé vào tứ kết.



Nhưng U23 Việt Nam sẽ không để kịch bản này xảy ra, Phan Tuấn Tài cùng các đồng đội có động lực rất lớn trước trận cuối vòng bảng.



Ở hai trận vừa qua, U23 Việt Nam cho thấy sự linh hoạt trong lối chơi. Các học trò của HLV Gong Oh Kyun đá pressing, tấn công trước U23 Thái Lan, sau đó chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả trước ĐKVĐ U23 Hàn Quốc.



Những gì mà HLV Gong Oh Kyun và các học trò thể hiện, mang tới niềm tin cho người hâm mộ. U23 Việt Nam vẫn giữ được những truyền thống về sự máu lửa, chơi kết dính, biết người biết ta thời HLV Park Hang Seo, nhưng cũng có những thay đổi về lối chơi, đặc biệt là mặt trận hàng công.