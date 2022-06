U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc: Ông Gong cần cao tay tính gì?

Đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan một cách tiếc nuối sau màn trình diễn xuất sắc nên trận đấu gặp U23 Hàn Quốc thầy trò HLV Gong Oh Kyun tiếp tục nhận sự quan tâm lẫn hy vọng, dù đối thủ rất mạnh.

Những hy vọng này ngoài chuyện U23 Việt Nam làm được ở trận ra quân còn có cả việc bóng đá trẻ luôn ẩn chứa bất ngờ nên cuộc đối đầu vào tối 4/6 thêm phần hấp dẫn.

... nhưng phải toan tính đường dài

Mang nhiều hy vọng từ người hâm mộ, nhưng chắc chắn HLV Gong Oh Kyun và các học trò đều hiểu rằng U23 Hàn Quốc là một đối thủ khác hoàn toàn so với U23 Thái Lan, vì vậy cần toan tính nhiều hơn.

Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ toan tính gì cho U23 Việt Nam trong trận đấu với đội bóng quê hương thì chưa biết, nhưng điều cần nhất vẫn là ở việc thận trọng để đảm bảo khung thành được an toàn nhất có thể.

nhưng trận gặp U23 Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun sẽ phải cho đội nhà đá khác

Chỉ khi nào U23 Việt Nam vượt qua được sức ép lớn từ nhà ĐKVĐ U23 châu Á, cơ hội mới mở ra cho thầy trò HLV Gong Oh Kyun bằng những đường bóng phản công.



Nói một cách ngắn gọn, U23 Việt Nam trước khi tính đến chuyện đánh bại đối thủ phải đảm bảo giữ sạch mành lưới hoặc thua ít nhất có thể hòng tập trung cho trận cuối cùng với U23 Malaysia.



Dồn sức cho trận cuối để tranh vé vào tứ kết là nhiệm vụ dành cho ông Gong và rất có thể ngoài bộ khung chính đã có, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng cần giữ chân cho các trụ cột thay vì dốc toàn lực ở cuộc đối đầu vào tối 4/6 này.



Tính toán thì dễ, nhưng thực hiện được hay không mới là vấn đề khi thực tế con người mà HLV Gong Oh Kyun đang sở hữu cũng chỉ có thể, chưa nói chấn thương hay một vài cầu thủ vẫn bất ổn sau sự cố trước trận ra quân.



U23 Việt Nam hay HLV Gong Oh Kyun đã tạo được niềm tin cho người hâm mộ để giờ là lúc toan tính với tấm vé đi tiếp. Còn nếu tiếp tục đá hồn nhiên như trận ra quân sẽ rất khó cho cuộc đối đầu với U23 Malaysia sau đó.